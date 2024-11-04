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عواصف وأعاصير تضرب أوكلاهوما الأميركية

أضرار خلفها الإعصار في نورمان، أوكلاهوما
4 نوفمبر 2024 10:01

ضربت عواصف وأعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الأميركية، مما أدى إلى الإطاحة بالسيارات واقتلاع أسطح المباني وترك عشرات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء. وقالت السلطات إن من بين العديد من الإصابات، تم نقل 11 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وتركز الكثير من الأضرار في عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وما حولها بالقرب من وسط الولاية، على الرغم من ورود تقارير عن أضرار في مناطق مختلفة في الولاية. وأثارت العواصف في الصباح الباكر تحذيرات من حدوث إعصار امتدت جنوبا إلى حدود ولاية أركنساس.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في بعض المناطق. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من آلاف المنازل  خلال العواصف الليلية. وقال ريتشارد تومسون، رئيس قسم التوقعات في مركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أوكلاهوما، إنه يعتقد أن ستة أعاصير أو أكثر ضربت الولاية خلال الليل. 

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في الوقت نفسه، طالب خبراء الأرصاد الجوية سكان الولاية بالاستعداد لاحتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والطقس السيء حتى اليوم الاثنين. وأضاف تومسون: "لم ننته بعد". وكان قد صدر تحذير من الأعاصير في معظم الجزء الأوسط والجنوب الشرقي من أوكلاهوما، وكانت هناك مناطق أخرى خاضعة للتحذيرات من العواصف الرعدية أو الفيضانات.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأميركية
فيضانات
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