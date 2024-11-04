الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في هجوم على منطقة خاركيف

ضباط إنفاذ القانون يتفقدون مكان الهجوم على خاركيف
4 نوفمبر 2024 17:27

قالت الشرطة في خاركيف، اليوم الاثنين، إن هجوما على المنطقة أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر.
وذكرت الشرطة، على تطبيق "تلغرام"، أن قصفا جويا أدى إلى إلحاق أضرار بمبان.
تتعرض خاركيف، من حين لآخر، إلى قصف.
وذكر مكتب المدعي العام، عبر تلغرام، شن "ضربات جوية على خاركيف وضواحيها".
وأشار إلى إصابة 13 شخصا بجروح بينهم أربعة من عناصر الشرطة.
وأوضحت النيابة العامة أنها عثرت في موقع الضربات على حطام قذائف.
كذلك، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية اعترضت خلال الليل 50 مسيرة متفجرة فوق تسع مناطق بما في ذلك في أجواء العاصمة كييف.
وتطلب السلطات الأوكرانية، منذ أشهر، من حلفائها الغربيين إمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

أخبار ذات صلة
طائرة مسيرة تهاجم منشأة نفطية روسية
قتلى وجرحى في قصف على خاركيف
المصدر: وكالات
خاركيف
قصف
آخر الأخبار
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»
اقتصاد
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»
اليوم 19:22
سهيل المزروعي
اقتصاد
سهيل المزروعي: الإمارات تخطط لاستثمار 200 مليار درهم بقطاع الطاقة خلال 6 سنوات
اليوم 19:19
9000 لاعب من 137 دولة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
9000 لاعب من 137 دولة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 19:15
محمد بن راشد يترأس الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
علوم الدار
محمد بن راشد يترأس الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
اليوم 18:53
فرق إنقاذ تبحث عن ناجين إثر فيضانات إسبانيا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ضحايا إضافيين إثر فيضانات إسبانيا
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©