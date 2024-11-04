قتلى في هجوم على منطقة خاركيف

قالت الشرطة في خاركيف، اليوم الاثنين، إن هجوما على المنطقة أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر.

وذكرت الشرطة، على تطبيق "تلغرام"، أن قصفا جويا أدى إلى إلحاق أضرار بمبان.

تتعرض خاركيف، من حين لآخر، إلى قصف.

وذكر مكتب المدعي العام، عبر تلغرام، شن "ضربات جوية على خاركيف وضواحيها".

وأشار إلى إصابة 13 شخصا بجروح بينهم أربعة من عناصر الشرطة.

وأوضحت النيابة العامة أنها عثرت في موقع الضربات على حطام قذائف.

كذلك، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية اعترضت خلال الليل 50 مسيرة متفجرة فوق تسع مناطق بما في ذلك في أجواء العاصمة كييف.

وتطلب السلطات الأوكرانية، منذ أشهر، من حلفائها الغربيين إمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.