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لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات

تصاعد الدخان في مدينة صور جراء قصف إسرائيلي (رويترز)
5 نوفمبر 2024 01:28

بيروت (الاتحاد)

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جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي أمس، مطالبة بلاده بالضغط من أجل «إيقاف الحرب الإسرائيلية، تمهيداً لبحث تطبيق القرار الدولي 1701 الخاص بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي بحرفيته، وكما أقر من دون أي إضافات أو تفسيرات». 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان، إن ذلك جاء خلال سلسلة لقاءات عقدها ميقاتي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، في إطار دعم الموقف اللبناني لإيقاف الحرب.
ونقل البيان عن ميقاتي تأكيده «إعلان الحكومة اللبنانية صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، وترحيبها بكل المواقف الداعية لإيقاف إطلاق النار». 
وذكر ميقاتي أن «الجيش الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة، ومضى في جرائم الحرب ضد مختلف المناطق اللبنانية، وصولاً إلى استهداف المواقع الأثرية وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ينبغي التصدي لها وإيقافها». 
وأكد ضرورة الضغط على إسرائيل لإبعاد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف، مبيناً أن «الهجمات الإسرائيلية على مدن، مثل بعلبك وصور تهدد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن». 
وطالب ميقاتي مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه «الكنوز التاريخية» التي تشكل جزءاً من هوية لبنان الوطنية، إضافة إلى كونها معالم تاريخية عالمية.
بدورها، دعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، خلال اللقاء، إلى وقف  فوري لإطلاق النار. 
وقالت  السفيرة الأوروبية «شرحنا مختلف الوسائل التي ندعم فيها لبنان، من خلال المساعدات الإنسانية والدعم المالي والإنساني والسياسي».

لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
إسرائيل
الحكومة اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
نجيب ميقاتي
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