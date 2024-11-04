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شمال غزة.. 1800 قتيل و400 ألف بلا طعام

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (رويترز)
5 نوفمبر 2024 01:29

غزة (الاتحاد)

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قتل الجيش الإسرائيلي 1800 فلسطيني على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال خلال عمليته العسكرية على شمال قطاع غزة منذ ما يزيد على شهر تقريباً.  
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، في بيان صحفي: «يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته ضد الفلسطينيين في شمال القطاع مما أدى إلى مقتل 1800 شخص على الأقل وإصابة 4000 آخرين وتدمير البنية التحتية وعدد كبير من منازل الفلسطينيين في شمال القطاع». 
وأضاف: «استخدم الجيش الإسرائيلي سلاح تجويع المدنيين ومنع وصول ثلاثة آلاف و800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى شمال قطاع غزة وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل كما دمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان». 
وطالب البيان «المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها والالتزام بتعاليم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والضغط على الجيش الإسرائيلي لوقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها ضد المدنيين». 
وبدأ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر الماضي، عمليته العسكرية واسعة النطاق على المناطق الشمالية من قطاع غزة فيما حاصر مخيم جباليا للاجئين وطالب سكانه بضرورة إخلاء منازلهم.  
ومع ذلك، أصرت آلاف العائلات الفلسطينية على البقاء في منازلهم فيما حاصرهم الجيش الإسرائيلي، ومنع إدخال المياه والطعام والأدوية، بحسب شهادات محلية في شمالي القطاع. 
وفي السياق، أصيب عدد من الأشخاص، أمس، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مستشفى كمال عدوان في «بيت لاهيا» شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بوجود مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان.
وأوضحت المصادر أن طائرات إسرائيلية ألقت قنابل صوتية على قسم الحضانة في المستشفى، والجهة الجنوبية من المبنى الرئيسي للمستشفى.
كما قتل 15 فلسطينياً على الأقل، وفقد آخرون تحت أنقاض منزلين قصفهما الجيش الإسرائيلي في «بيت لاهيا».

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