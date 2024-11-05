العاصفة "رافائيل" تتجه نحو جامايكا وكوبا

ازدادت العاصفة الاستوائية رافائيل قوة في وقت متأخر من يوم الاثنين مع تحركها شمالا باتجاه كوبا التي لا تزال تكافح من أجل التعافي من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وهبوب إعصار قبل أسبوعين.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة ستشتد قبل أن تمر عبر غرب كوبا محملة برياح قد تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومترا في الساعة بحلول يوم الأربعاء.

وحذر المركز، ومقره ميامي، أيضا من هبوب عواصف خطيرة وأمواج مدمرة في جزر كايمان.

وعانت كوبا في الشهر الماضي من انهيار كامل لشبكتها الكهربائية الوطنية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عما يقدر بنحو 10 ملايين شخص لعدة أيام. ولا يزال العديد من سكان الجزيرة يواجهون انقطاعات في التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا بسبب نقص توليد الكهرباء.

وذكر المركز الوطني أن العاصفة تقع على بعد 280 كيلومترا من كينجستون في جامايكا برياح سرعتها 75 كيلومترا في الساعة.



