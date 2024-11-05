الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الانتخابات الأميركية تغزو الفضاء.. هكذا يصوّت رواد ناسا من محطة الفضاء الدولية!

الانتخابات الأميركية تغزو الفضاء.. هكذا يصوّت رواد ناسا من محطة الفضاء الدولية!
5 نوفمبر 2024 11:16

يستعد رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز، اللذان تم تمديد مهمتهما في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو 2024، للإدلاء بصوتيهما من الفضاء خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تُجرى في 5 نوفمبر 2024. وتم تأكيد استمرارهما في الفضاء حتى فبراير 2025 على الأقل.



ديمقراطية عابرة للحدود الفضائية

ليست هذه المرة الأولى التي يُدلي فيها رواد الفضاء بأصواتهم من الفضاء، فقد بدأ ذلك منذ عام 1997 بفضل قانون من ولاية تكساس، يتيح لرواد الفضاء المقيمين في الولاية، حيث يقع مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، المشاركة في العملية الديمقراطية أثناء تأديتهم لمهامهم في الفضاء.

وكان ديفيد وولف أول رائد فضاء يصوت من محطة مير الفضائية عام 1997، وتبعه العديد من رواد الفضاء، منهم كيت روبينز التي آخر من أدلى بصوته من محطة الفضاء الدولية خلال انتخابات عام 2020.

 

أخبار ذات صلة
أول قمر اصطناعي خشبي في العالم ينطلق إلى الفضاء
الولايات المتحدة أمام خيار تاريخي للبيت الأبيض.. هاريس أم ترامب؟

أقرأ أيضاً.. «يوم الحسم».. هاريس وترامب في انتظار قرار الأميركيين بصناديق الاقتراع



إجراءات التصويت الآمنة من الفضاء


يتم التصويت عبر عملية آمنة ومبسطة، وفقاً لوصف ناسا والجهات المعنية بالعملية الانتخابية، حيث يقوم رواد الفضاء بتقديم طلب للحصول على بطاقة اقتراع غيابية، ثم يتم الاقتراع إلكترونيًا من محطة الفضاء الدولية.


تُشفر ناسا البيانات وترسلها إلى الحاسوب على متن المحطة، ليتم نقلها عبر شبكة الأقمار الصناعية التابعة للوكالة إلى مركز وايت ساندز في نيو مكسيكو، ثم إلى مركز التحكم في هيوستن، ومن هناك تُرسل إلكترونيًا إلى مكاتب الكتّاب في المقاطعات المعنية لتسجيل الأصوات رسميًا، عملية تشفير البيانات تضمن ألا يرى بطاقة الاقتراع سوى رائد الفضاء وكاتب المقاطعة.


أقرأ أيضاً..  ماذا لو حصل تعادل تام بين هاريس وترامب؟

ناسا تتيح لرواد الفضاء حقهم في التصويت


وفي مدونة حديثة، أكدت ناسا على أهمية هذا الربط، مشيرةً إلى أن رواد الفضاء يتخلون عن العديد من وسائل الراحة المتوفرة على الأرض في سبيل رحلاتهم الفضائية التي تخدم البشرية، ومع ذلك تتيح لهم الوكالة فرصة المشاركة في الديمقراطية والمجتمع حتى أثناء وجودهم في المدار.

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
ناسا
الولايات المتحدة الأميركية
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
«سيناريوهات متعددة» في ملف مدرب خورفكان
الرياضة
«سيناريوهات متعددة» في ملف مدرب خورفكان
اليوم 11:54
نيمار مع الهلال السعودي.. «400 يوم من الإصابات»
الرياضة
نيمار مع الهلال السعودي.. «400 يوم من الإصابات»
اليوم 11:47
مهرجان «بينك بولو» يُدشن الموسم في غنتوت الخميس
الرياضة
مهرجان «بينك بولو» يُدشن الموسم في غنتوت الخميس
اليوم 11:30
إنجاز أعمال التأهيل والصيانة في ملعبي الاتحاد والانتصار (من المصدر)
علوم الدار
إنجاز أعمال التأهيل والصيانة والتطوير لملعبين في الشامخة
اليوم 11:26
الانتخابات الأميركية تغزو الفضاء.. هكذا يصوّت رواد ناسا من محطة الفضاء الدولية!
الأخبار العالمية
الانتخابات الأميركية تغزو الفضاء.. هكذا يصوّت رواد ناسا من محطة الفضاء الدولية!
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©