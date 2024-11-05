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إسبانيا تقدم حزمة إغاثة لضحايا الفيضانات

إسبانيا تقدم حزمة إغاثة لضحايا الفيضانات
5 نوفمبر 2024 17:45

 قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا خصصت 10.6 مليار يورو (11.55 مليار دولار) على هيئة قروض ومنح لمساعدة ضحايا السيول المفاجئة التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد حول بلنسية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الحكومة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 838 مليون يورو على هيئة مساعدات مالية مباشرة للمتضررين من الفيضانات التي خلفت 217 قتيلاً الأسبوع الماضي في أسوأ كارثة من نوعها في تاريخ إسبانيا الحديث.
وستوفر الهيئة الحكومية للائتمان ضمانات مالية للقروض البالغة نحو خمسة مليارات يورو الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين والأسر بهدف دعم جهود إعادة الإعمار.
وسيتم تخصيص أموال إضافية لإتاحة فترات إعفاء من الضرائب وتقديم إعانات للمتضررين، بالإضافة إلى تعويضات مالية عن الممتلكات وإصلاح الطرق والسكك الحديدية.
وذكر سانتشيث أن الحكومة نشرت 14898 شرطياً في المناطق المتضررة من السيول التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

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المصدر: د ب أ
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