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ترامب:  يوم حاسم في تاريخ أميركا

ترامب:  يوم حاسم في تاريخ أميركا
5 نوفمبر 2024 19:50

قال الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» في اليوم الحاسم وفي الساعات الأخيرة من سباق الانتخابات الأميركية، وفي منشور قال ترامب: «اليوم هو يوم الانتخابات الرسمي، حيث يتوجه الملايين من الأميركيين إلى مراكز الاقتراع في لحظة تعتبر من الأكثر أهمية في تاريخ البلاد».
وأضاف: «يتزايد حماس الناخبين بشكل كبير، لأن الجميع يتطلع للمشاركة من أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
وأضاف: «من المتوقع أن تكون الطوابير طويلة، لكن من المهم أن يبقى الجميع في أماكنهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم». 
وأردف ترامب: «في المقابل، ترغب بعض الفئات المعارضة، مثل "الديمقراطيين الشيوعيين المتشددين"، في تثبيط الناخبين ودفعهم للعودة إلى منازلهم».
واختتم: «الاتحاد والالتزام في هذا اليوم قد يسهمان في تحقيق نصر كبير، ويضعان البلاد على مسار جديد».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كامالا هاريس
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية
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