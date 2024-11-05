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كيف يتابع بايدن اليوم الأخير من الانتخابات الأميركية

كيف يتابع بايدن اليوم الأخير من الانتخابات الأميركية
5 نوفمبر 2024 22:00

يتابع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أحداث يوم الانتخابات من البيت الأبيض، لكنه لا يعتزم الظهور علناً. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن أعضاء من فريقه أن بايدن وزوجته جيل يعتزمان متابعة نتائج الانتخابات مع موظفين يعملون منذ فترة طويلة بالبيت الأبيض وكبار مديري البيت الأبيض. وسيكون اليوم مختلفاً تماماً عما كان يتخيله معظم المواطنين الأميركيين، بمن فيهم بايدن نفسه، منذ بضعة أشهر قبل انسحابه من السباق بعد ضغوط من داخل حزبه.
 ومرشحة الحزب الديمقراطي الآن هي نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي دعمها بايدن في حملتها السريعة عقب انسحابه. 

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المصدر: د ب أ
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دونالد ترامب
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