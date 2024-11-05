الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تمديد الاقتراع بمقاطعة في إحدى الولايات الـ7 الحاسمة

تمديد الاقتراع بمقاطعة في إحدى الولايات الـ7 الحاسمة
5 نوفمبر 2024 23:10

وافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد ترامب بعد أن واجهت آلات الاقتراع في الولاية المتأرجحة الرئيسية خللاً فنياً في البرنامج المخصص للانتخابات.
ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات 70 في المئة مقابل 30 في المئة لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات المحلي الذي قال إن "عطلاً في البرمجية" المستخدمة في آلات التصويت الإلكترونية "منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة"، وفق وثائق قضائية الثلاثاء.
وإثر ذلك، أمرت محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة كامبريا بتمديد المهلة النهائية للتصويت من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ الأربعاء).
وقال رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل واتلي في بيان بعد تقديم الطلب "أدت مشكلات معالجة بطاقات الاقتراع هذا الصباح في كامبريا إلى تأخير - وهذا أمر غير مقبول بكل بساطة".
وأضاف "تحرك فريقنا القانوني على الفور للدفع باتجاه تمديد ساعات التصويت لإعطاء الناخبين الفرصة للإدلاء بأصواتهم".

أخبار ذات صلة
ترامب يدلي بتصريح مهم يتعلق بنتائج الانتخابات
أين تقضي كامالا هاريس الساعات الأخيرة من الانتخابات ؟
المصدر: آ ف ب
كامالا هاريس
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
ترامب يدلي بتصريح مهم يتعلق بنتائج الانتخابات
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح مهم يتعلق بنتائج الانتخابات
اليوم 23:28
تمديد الاقتراع بمقاطعة في إحدى الولايات الـ7 الحاسمة
الأخبار العالمية
تمديد الاقتراع بمقاطعة في إحدى الولايات الـ7 الحاسمة
اليوم 23:10
أين تقضي كامالا هاريس الساعات الأخيرة من الانتخابات ؟
الأخبار العالمية
أين تقضي كامالا هاريس الساعات الأخيرة من الانتخابات ؟
اليوم 23:06
مقاطعة في ولاية أميركية تعلن تمديد الاقتراع
الأخبار العالمية
مقاطعة في ولاية أميركية تعلن تمديد الاقتراع
اليوم 22:51
بلدية دبي تعتمد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي
علوم الدار
بلدية دبي تعتمد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©