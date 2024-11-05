تمديد الاقتراع بمقاطعة في إحدى الولايات الـ7 الحاسمة

وافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد ترامب بعد أن واجهت آلات الاقتراع في الولاية المتأرجحة الرئيسية خللاً فنياً في البرنامج المخصص للانتخابات.

ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات 70 في المئة مقابل 30 في المئة لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات المحلي الذي قال إن "عطلاً في البرمجية" المستخدمة في آلات التصويت الإلكترونية "منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة"، وفق وثائق قضائية الثلاثاء.

وإثر ذلك، أمرت محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة كامبريا بتمديد المهلة النهائية للتصويت من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ الأربعاء).

وقال رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل واتلي في بيان بعد تقديم الطلب "أدت مشكلات معالجة بطاقات الاقتراع هذا الصباح في كامبريا إلى تأخير - وهذا أمر غير مقبول بكل بساطة".

وأضاف "تحرك فريقنا القانوني على الفور للدفع باتجاه تمديد ساعات التصويت لإعطاء الناخبين الفرصة للإدلاء بأصواتهم".