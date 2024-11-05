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أين تقضي كامالا هاريس الساعات الأخيرة من الانتخابات ؟

أين تقضي كامالا هاريس الساعات الأخيرة من الانتخابات ؟
5 نوفمبر 2024 23:06

 قالت نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس لإذاعة «كيه دي كيه ايه»، إنها تعتزم قضاء ليلة الانتخابات في جامعتها السابقة في واشنطن العاصمة. وقالت: «سأكون في جامعتي الأم، في جامعة هوارد». وتابعت هاريس أنها تعتزم أولاً تناول العشاء مع عائلتها، ومع العديد من أقاربها الزائرين. يذكر أن جامعة هوارد هي واحدة من الجامعات التاريخية في الولايات المتحدة . 
وقالت هاريس إنها ستتحدث مع المواطنين طوال يوم الانتخابات وستواصل تذكيرهم بالإدلاء بأصواتهم. ودعت المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في منشورات عدة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، قائلة «اليوم، نصوت من أجل مستقبل أكثر إشراقاً». 

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