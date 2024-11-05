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ترامب يدلي بتصريح مهم يتعلق بنتائج الانتخابات

ترامب يدلي بتصريح مهم يتعلق بنتائج الانتخابات
5 نوفمبر 2024 23:28

 قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه «إذا كانت الانتخابات نزيهة، سأكون أول من يعترف بالنتائج»، رغم أنه ليس من الواضح المعايير الخاصة بهذا التعريف». وفي حديثه للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، قال ترامب إنه لا ينوي أن يطلب من أنصاره الامتناع عن العنف في حال خسارته مضيفا، «لا أحتاج إلى أن أخبرهم؛ لأنهم ليسوا أشخاصا ًعنيفين»، على حد قوله. 
وعلى صعيد متصل، قال ترامب إن بطاقات الاقتراع الورقية والتصويت ليوم واحد يجب أن تكون القاعدة. وتابع ترامب: «أسمع أنهم في بنسلفانيا لن يتلقوا نتيجة حتى بعد يومين أو ثلاثة من الآن»، وأضاف: «أعتقد أن ذلك يعد أمراً مثيراً للغضب الشديد، إذا كان هذا هو الحال». 

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