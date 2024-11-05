لبنان.. 37 بلدة جنوبية «مسحها» الجيش الإسرائيلي

بيروت (وكالات)

أفاد تقرير لبناني، أمس، بأن 37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي، وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميراً كاملاً، أما الخسائر غير المباشرة للاقتصاد فتقدر بنحو 4 مليارات دولار، إذ تراجع الاقتصاد بنسبة 50%.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه «في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم الجيش الإسرائيلي بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها».

وأضافت أن أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها، وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميراً كاملاً، موضحة أن هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان.

وأمس الأول، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى في لبنان جراء القتال الدائر منذ 13 شهراً تجاوزت ثلاثة آلاف شخص، مضيفة أن عدد المصابين بلغ 13 ألفاً و492 شخصاً.

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على المستشفيات والطواقم الطبية والاستشفائية والالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي أمس وفداً من الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.