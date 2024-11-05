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مقتل 12 ألف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

طالبتان تجلسان على أنقاض مبنى مدمر بعد حضور فصل دراسي جنوب غزة (رويترز)
6 نوفمبر 2024 01:46

رام الله (وكالات)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، مقتل 11 ألفاً و923 طالباً وإصابة 19 ألفاً و199 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن 561 معلماً وإدارياً قتلوا وأصيب 3729 بجروح في القطاع والضفة، واعتقل أكثر من 148 في الضفة. 
ولفتت إلى أن 341 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 138 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة وسبع جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأكدت الوزارة أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم. 
في الأثناء، قال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن أكثر من 100 مريض بينهم أطفال يعانون من إصابات خطيرة وأمراض مزمنة سيتم إجلاؤهم من غزة اليوم في عملية نقل نادرة خارج القطاع الذي دمرته الحرب، مضيفاً أن 12 ألف شخص ينتظرون النقل.

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