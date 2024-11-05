الأسهم الأوروبية ترتفع مع التركيز على الانتخابات الأميركية

برلين (الاتحاد)

حقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة أمس بقيادة الشركات الصناعية في الوقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأغلق المؤشر مرتفعاً 0.1 بالمئة، مع إغلاق معظم الأسواق المحلية على ارتفاع باستثناء المؤشر فوتسي إم.آي.بي الإيطالي.

وتركزت الأنظار على المنافسة المحمومة بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في شركة أبردين «إن الفوز الساحق لترامب ربما يكون خبراً جيداً للأسهم الأميركية، وخبراً سيئاً للأسهم الأوروبية».

وأضاف أنه «إذا فازت هاريس، فمن المحتمل أن يكون رد فعل السوق خافتاً إلى حد ما، على الرغم من احتمال ملاحظة شعور بالارتياح في الأسهم الأوروبية والدولية».