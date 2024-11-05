الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأسهم الأوروبية ترتفع مع التركيز على الانتخابات الأميركية

أرشيفية
6 نوفمبر 2024 01:46

برلين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العالم يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية
انتخابات أميركية تاريخية.. وتقارب قوي بين هاريس وترامب
انتخابات الرئاسة الأميركية
تابع التغطية كاملة

حقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة أمس بقيادة الشركات الصناعية في الوقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأغلق المؤشر مرتفعاً 0.1 بالمئة، مع إغلاق معظم الأسواق المحلية على ارتفاع باستثناء المؤشر فوتسي إم.آي.بي الإيطالي.
وتركزت الأنظار على المنافسة المحمومة بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في شركة أبردين «إن الفوز الساحق لترامب ربما يكون خبراً جيداً للأسهم الأميركية، وخبراً سيئاً للأسهم الأوروبية».
وأضاف أنه «إذا فازت هاريس، فمن المحتمل أن يكون رد فعل السوق خافتاً إلى حد ما، على الرغم من احتمال ملاحظة شعور بالارتياح في الأسهم الأوروبية والدولية».

الأسهم الأوروبية
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
مؤشر ستوكس
آخر الأخبار
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
العالم يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية
6 نوفمبر 2024
نازحون بعد فرارهم من الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تنسف أحياء شمال غزة وتقتل 30 فلسطينياً
6 نوفمبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
انتخابات أميركية تاريخية.. وتقارب قوي بين هاريس وترامب
6 نوفمبر 2024
مركبات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. توقف حركة الأرتال والطائرات في «عين الأسد»
6 نوفمبر 2024
مركز تصويت في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية
الأخبار العالمية
تهديدات كاذبة تعرقل التصويت «مؤقتاً» في جورجيا الأميركية
6 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©