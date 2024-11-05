بايدن تابع الانتخابات من البيت الأبيض

واشنطن (وكالات)

تابع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أحداث يوم الانتخابات من البيت الأبيض، لكنه لا يعتزم الظهور علناً.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، عن أعضاء من فريقه، أن بايدن وزوجته جيل يعتزمان متابعة نتائج الانتخابات مع موظفين يعملون منذ فترة طويلة بالبيت الأبيض وكبار مديري البيت الأبيض.

وكان يوم أمس مختلفاً تماماً عما كان يتخيله معظم المواطنين الأميركيين، بمن فيهم بايدن نفسه، الذي انسحب منذ بضعة أشهر من السباق بعد ضغوط من داخل حزبه.

ومرشحة الحزب الديمقراطي الآن هي نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي دعمها بايدن في حملتها السريعة عقب انسحابه.