خسائر فيضانات إسبانيا تزيد عن 10 مليارات يورو

قال ممثلون لشركات محلية ومسؤول ببنك إسبانيا اليوم الثلاثاء إن الخسائر التي تكبدتها الشركات في بلدات اجتاحتها فيضانات في شرق إسبانيا قد ترتفع لأكثر من 10 مليارات يورو، مع تسجيل انكشاف على القروض المصرفية للمنطقة بنحو 20 مليار يورو (21.82 مليار دولار).

وخصصت الحكومة اليوم نحو 10.6 مليار يورو لمساعدة ضحايا بعض من أسوأ الفيضانات في أوروبا منذ عقود.

ولقي 217 شخصاً على الأقل حتفهم ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

وقال أنخيل إسترادا رئيس الاستقرار المالي في البنك المركزي إن قروض البنوك الإسبانية إلى المناطق الأشد تأثراً بالفيضانات، ولا سيما في منطقة بلنسية، سترتفع إلى قرابة 13 مليار يورو للأسر وسبعة مليارات أخرى للشركات.

وحدد البنك المركزي 23 ألف شركة في المجمل عليها قروض مستحقة و472 ألف مقترض في هذه المناطق.

ومن بين هذا العدد، يوجد 150 ألف عقد رهن عقاري وافقت الحكومة والبنوك على منحها فترة إعفاء من سداد الدين.

وسيُعفى العملاء من سداد أقساط شهرية لأول ثلاثة أشهر وسيدفعون فحسب فوائد لمدى تسعة أشهر إضافية على رهنهم العقاري.

وقال خوسيه فيسينتي موراتا، مسؤول التجارة لمنطقة بلنسية، إن الأضرار التي لحقت بالشركات في المنطقة الأشد تضرراً في بلنسية سترتفع "لأكثر من" 10 مليارات يورو.



