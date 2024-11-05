قرية أميركية.. 3 هاريس 3 ترامب

واشنطن (الاتحاد)

«تصويت وفرز للنتائج خلال دقائق، والنتيجة تعادل مرشحي الرئاسة، كامالا هاريس، ودونالد ترامب، بثلاثة أصوات لكل منهما».. هذا ما حدث في قرية ديكسفيل نوتش، في غابات ولاية نيوهامشير، عند حدود كندا التي صوت فيها ستة أشخاص فقط.

ويفتح مركز الاقتراع عادة في هذه القرية منتصف ليلة الانتخابات في تقليد متبع منذ عام 1960 مما يجعلها تحمل لقب «الأولى في الأمة».

وصوت ناخبو القرية الستة بالاقتراع السري في غرفة بفندق محلي مجهز ليوم الانتخاب، ثم تم فرز الأصوات بسرعة وإعلان النتائج.

وهذه القرية لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات الناخبين في ولاية نيوهامشير، ولا في عموم البلاد، ولكن طريقة التصويت وسرعة إعلان النتائج وقلة عدد المصوتين تجذب الاهتمام بالطبع.