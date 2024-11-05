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المدعون العامون في أميركا يحثون على «انتقال سلمي للسلطة»

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأميركية
6 نوفمبر 2024 01:46

واشنطن (الاتحاد) 

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حث المدعون العامون في 47 ولاية وثلاثة أقاليم أميركية السكان على التزام السلمية و«إدانة أي أعمال عنف مرتبطة بالنتائج» بصورة استباقية.
ووقع على بيان في هذا الشأن، رؤساء الادعاء في جميع الولايات الأميركية ما عدا إنديانا ومونتانا وتكساس. 
كما وقع على البيان مدعون عامون من واشنطن العاصمة والأقاليم الأميركية ساموا الأميركية وجزر ماريانا الشمالية وجزر فيرجن الأميركية. 
وكتبوا: «ندعو كل أميركي إلى التصويت والمشاركة في نقاش مجتمعي، وقبل كل شيء، احترام نزاهة العملية الديمقراطية. لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية، وسنمارس سلطتنا لإنفاذ القانون ضد أي أعمال غير قانونية تهددها».

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