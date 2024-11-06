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ترامب: إذا فزنا في بنسلفانيا سنكون فزنا بكل شيء

خلال اقتراع في بنسلفانيا
6 نوفمبر 2024 07:42

قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب لإذاعة محلية في بنسلفانيا إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز " بكل شيء". وقال ترامب لبرنامج " ريتش زيولي " في إذاعة توك 1210 في ولاية فيلادلفيا: " إذا فزنا في بنسلفانيا، سوف نفوز بكل شيء ".

ويشار إلى أن كل من ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يعتبران بنسلفانيا ولاية يجب الفوز بها ، في إطار سعيهما للحصول على الـ 270 صوتا المطلوبة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة. وقد أغلقت مراكز الاقتراع في بنسلفانيا الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) ولكن سوف يسمح للناخبين المصطفين في الطوابير في ذلك الوقت الإدلاء بأصواتهم.

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وأظهرت نتائج تقدم ترامب على هاريس في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنسبة 50.8% مقابل 48.2 بعد فرز 60.3% من الأصوات.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
انتخابات الرئاسة الأميركية
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