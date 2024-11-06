سباق محموم إلى البيت الأبيض.. ترامب أم هاريس؟

حصل ترامب على 227 صوتا انتخابيا وهاريس على 189 صوتاً، وكان ترامب على 230 صوتاً بالمجمع الانتخابي مقابل 165 لهاريس حتى الساعة 0447 بتوقيت جرينتش.

وتقدم ترامب على هاريس في ولاية جورجيا الحاسمة بتسجيل 50.8% مقابل 48.3% بعد فرز 98.4% من الأصوات.

واظهرت نتائج سابقة تقدم ترامب على هاريس بنسبة 51.5% مقابل 47% من إجمالي الأصوات حتى الساعة 0433 بتوقيت جرينتش.

وتقدم المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، غير أن النتيجة لا تزال غير واضحة في الولايات المتأرجحة التي ستقرر الفائز.

فمع فرز نحو ثلث الأصوات، حصل ترامب، الذي يسعى إلى أن يصبح أول رئيس سابق يعود إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام، على 211 ​​صوتاً في المجمع الانتخابي مقارنة مع 165 صوتا لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وباتت أنظار الأميركيين شاخصة إلى الشاشات فيما خارطة البلاد تتلون تباعا بالأحمر لون الجمهوريين أو الأزرق لون الديموقرطايين. لكن لم تحصل حتى الآن أيّ مفاجأة.

وبحسب توقعات وسائل إعلام أميركية، فاز المرشحان بسلسلة من الولايات كانت محسوبة لهما، وهي تكساس وكنتاكي وإنديانا ووست فرجينيا وميسوري وأوكلاهوما وميسيسيبي وفلوريدا ولويزيانا وايداهو وأيوا لترامب فيما فازت هاريس في كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وفيرمونت وماساتشوتس وكولورادو وأوريغن وإضافة إلى العاصمة واشنطن.

بذلك جمع دونالد ترامب إجمالي 211 صوتا في المجمع الانتخابي، في مقابل 153 لكامالا هاريس. ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 270 صوتا.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 صوتا للفوز بالرئاسة.لكن السباق، كما كان متوقعا، ينحصر في الولايات السبع المتأرجحة، وهي أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن. حيث تسيطر حالة من الترقب القصوى بشأن النتائج في هذه"الولايات المتأرجحة" التي من شأنها أن تحسم نتيجة الانتخابات.. ولا أحد يعلم هل ستمرّ ساعات أو أيام قبل إعلان الفائز في السباق إلى البيت الأبيض؟!.