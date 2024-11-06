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معسكر هاريس يركز آماله على ثلاث ولايات رئيسية تشكل "الجدار الأزرق"

معسكر هاريس يركز آماله على ثلاث ولايات رئيسية تشكل "الجدار الأزرق"
6 نوفمبر 2024 09:54

أكدت مديرة حملة كامالا هاريس أن "الطريق الأوضح للفوز" يمر عبر ولايات ميشيغن وويسكنسن وبنسيلفانيا أي ثلاث ولايات فقط من الولايات السبع المتأرجحة التي قد تحسم نتائج الانتخابات الرئاسية. 

وكتبت جين مالي ديلون في رسالة وجهتها لفرق الحملة "إنه سباق محتدم إلى أبعد الحدود" من دون أن تذكر جورجيا وكارولاينا الشمالية (جنوب شرق) مشددة على أنه ينبغي انتظار المزيد من المعلومات حول أريزونا ونيفادا (جنوب غرب).

يبقى تاليا "الجدار الأزرق" أي لون الحزب الديموقراطي، المؤلف من مشيغين وويسنكسن وبنسيلفانيا الواقعة في شمال شرق البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى.

وأكدت "لطالما أدركنا أن طريقنا الأوضح للحصول على أصوات 270 ناخبا كبيراً (العدد الضروري للفوز) يمر عبر ولايات الجدار الأزرق. ونحن سعداء بما نرى".
وأكدت "نحن نعرف أن السباق لن يتضح قبل صباح" الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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