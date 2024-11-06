دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد أن توقعت اثنتان من وسائل الإعلام فوزه.

وفاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا المهمة المتأرجحة، طبقا لما ذكرته شبكات "فوكس نيوز" و "سي.إن.إن" و"إن.بي.سي" ، استنادا إلى استطلاع رأي الناخبين وعمليات فرز الأصوات الأولية.

وأشاد ترامب بـ"فوز انتخابي لم تشهده" الولايات المتحدة من قبل.





أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم، فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ووجه ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، الشكر للشعب الأميركي على انتخابه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

يذكر أن النتائج الأولية قد أكدت حصول ترامب على 267 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن ، مقابل 214 لمنافسته كامالا هاريس، وهو ما يضعه على بعد ثلاثة أصوات فقط لتحقيق 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي لضمان الفوز بالبيت الأبيض.

وقد تلقي ترامب التهنئة بالفعل بالفوز في الانتخابات من كل من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ .