ترامب يوجه رسالة للشعب الأميركي

وجه دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية رسالة للشعب الأميركي، أكد فيها أنه حان الوقت لتنحية الانقسامات والوحدة، وقال :"لنبدأ بوضع أميركا أولاً، ومعا نستطيع أن نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، ولكل الأميركيين".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ترامب لإعلان فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت أمس على منافسته الديموقراطية، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي الحالي.

وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره في فلوريدا، عبر الرئيس ترامب عن فرحته بالانتصار على منافسته في الحزب الديمقراطي، معلنا أمام الملايين من أنصاره من الشعب الأميركي عن انتخابه "الرئيس الـ47 للولايات المتحدة"، وأعلن "فوزه في ولايات بارزة، منها بنسلفانيا ونيفادا وألاسكا، وحصوله على نحو 350 صوتاً في المجمع الانتخابي".

كما أعلن ترامب كسبه للتصويت الشعبي الكاسح في الانتخابات، وأيضا فوز حزبه الجمهوري بأغلبية العضوية في مجلس الشيوخ بعد انتزاعه مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو في دورته الحالية.

ووجه ترامب شكره لأنصاره ولزوجته ميلانيا، وأيضا إلى أبنائه وأفراد عائلته لدعمهم له خلال حملته الانتخابية، كما شكر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي كان من بين الأوائل الذين أعلنوا فوز ترامب.

ولفت الى الديناميكية التي انتهجتها حملته الإنتخابية، وأشار إلى أنها استقطبت مختلف الأميركيين، وهو ما وصفه "بالتحالف التاريخي الذي وحد الناس في الولايات المتحدة من مختلف الخلفيات".

ووصف ترامب الولايات المتحدة بأعظم البلدان، وشدد على أنها يمكنها أن تكون الأعظم على الإطلاق، وتعهد بالوفاء بوعوده للناخب الأميركي، لا سيما في إصلاح ملف الهجرة إلى داخل الولايات المتحدة ومشاكل الحدود وتخفيض الضرائب على المواطن الأميركي.