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شولتس يعرض على ترامب استئناف الشراكة الموثوقة بين البلدين

شولتس يعرض على ترامب استئناف الشراكة الموثوقة بين البلدين
6 نوفمبر 2024 19:02

عرض المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مواصلة الشراكة الموثوقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، لكنه دعا أيضا إلى تعزيز التعاون الأوروبي.
 وفي أول رد فعل له على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء:«معا يمكننا تحقيق أكثر بكثير مما نحققه لو عملنا ضد بعضنا البعض». 
وأضاف شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن عرض التعاون الموثوق ينطبق أيضا «فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله روسيا، وفقا لرؤية جميع حلفاء/حلف شمال الأطلسي/ الناتو، على الأمن في المنطقة الأوروبية».
 وتعد الولايات المتحدة وألمانيا من أهم موردي الأسلحة لأوكرانيا، وهناك مخاوف من احتمال أن يقوم ترامب بوقف هذه المساعدات. كما أوضح شولتس أنه يستعد لحدوث تغييرات في العلاقة مع الولايات المتحدة، قائلا: «من المؤكد أن الكثير من الأمور ستكون مختلفة في ظل حكومة يقودها دونالد ترامب، وهذا ما كان ترامب أوضحه علناً وبشكل دائم»، وتابع:«لذلك من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نواصل استخدام قنوات الحوار مع واشنطن، وأن نبني سريعا علاقات عمل مع الحكومة الأميركية المقبلة وأن نعبر عن مواقفنا». 

 

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