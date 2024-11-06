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العاصفة «رافائيل» تتحول إلى إعصار وتتجه نحو كوبا

العاصفة «رافائيل» تتحول إلى إعصار وتتجه نحو كوبا
6 نوفمبر 2024 19:06

 قال خبراء الأرصاد الجوية، إن العاصفة الاستوائية رافائيل اشتدت، اليوم الأربعاء، إلى إعصار من الفئة الثانية قبل ساعات فقط من وصولها إلى اليابسة في غرب كوبا. 
وكان هذا خبر سيئ آخر لكوبا، التي عانت من انقطاع الكهرباء خلال تعافيها من إعصار آخر قبل أسبوعين أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الجزء الشرقي من الجزيرة.
 وأعلن المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن العاصفة تقع على بعد نحو 90 ميلاً (140 كيلومتراً) جنوب شرق «جزيرة خوفينتود» أو «جزيرة الشباب»، ونحو 160 ميلاً (260 كيلومتراً) جنوب شرق هافانا.
 وقال المركز إن السرعة القصوى للعاصفة بلغت 100 ميل في الساعة (160 كيلومتراً في الساعة)، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 14 ميلاً في الساعة (22 كيلومتراً في الساعة).
 وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار رافائيل كوبا اليوم الأربعاء بعد هطول أمطار غزيرة على جامايكا وجزر كايمان أمس الثلاثاء. 
وحذر المركز من حدوث فيضانات وعواصف وانهيارات طينية. 

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المصدر: د ب أ
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