ردود فعل عالمية على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية

سارع زعماء العالم إلى تهنئة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن فوزه على منافسته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو ما يعد تتويجاً لعودة سياسية مذهلة بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وفيما يلي مقتبسات لبعض المهنئين من أنحاء العالم:



فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

قال زيلينسكي على موقع «إكس»: «أقدر تعهد الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عملياً إلى تحقيق السلام العادل في أوكرانيا».



بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل

كتب نتنياهو على حسابه على موقع «إكس»: «تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأميركا، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا. هذا انتصار كبير! في الصداقة الحقيقية».



ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند

قال مودي في منشور على «إكس»: «أهنئك من أعماق قلبي يا صديقي... على فوزك التاريخي في الانتخابات. وبينما تبني على نجاحات ولايتك السابقة، أتطلع إلى تجديد تعاوننا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة. فلنعمل سويا من أجل تحسين أحوال شعبينا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي».





إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا

كتب ماكرون على موقع «إكس»: «تهانينا للرئيس دونالد ترامب. نحن مستعدون للعمل معاً كما عرفنا كيف نفعل خلال أربع سنوات. بقناعاتك وقناعاتي. بالاحترام والطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار».



شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان

قال رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا للصحفيين: «أود أن أقدم تهنئتي المخلصة لفوز السيد ترامب. وأقدم أيضاً احترامي للاختيار الديمقراطي للشعب الأميركي». وأضاف «من الآن فصاعداً، أود أن أعمل بشكل وثيق مع السيد ترامب الذي سيصبح الرئيس المقبل من أجل رفع التحالف الياباني الأميركي والعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى. سنبذل جهوداً لإنشاء نقطة اتصال سريعة مع السيد ترامب في المستقبل».



جاستن ترودو رئيس وزراء كندا

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: «تهانينا لدونالد ترامب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. الصداقة بين كندا والولايات المتحدة يحسدها العالم». وأضاف: «أعلم أن الرئيس ترامب وأنا سنعمل معاً لخلق المزيد من الفرص والرخاء والأمن لبلدينا».



رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا

«أهنئ صديقي دونالد ترامب الذي انتخب رئيساً للولايات المتحدة مرة أخرى بعد معركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا العصر الجديد الذي سيبدأ باختيار الشعب الأميركي، آمل أن تتعزز العلاقات التركية الأميركية، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أنه سيتم بذل المزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدالة».



أولاف شولتس، المستشار الألماني

قال في تصريح صحفي: «أهنئ دونالد ترامب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. لقد عملت ألمانيا والولايات المتحدة معاً بنجاح لفترة طويلة لتعزيز الرخاء والحرية على جانبي الأطلسي. وسنواصل القيام بذلك لصالح مواطنينا».

كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني

«تهانينا للرئيس المنتخب ترامب على فوزك التاريخي في الانتخابات. أتطلع إلى العمل معك في السنوات المقبلة. وباعتبارنا أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبا إلى جنب في الدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية».



مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قال في منشور على موقع «إكس»: «هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. ستكون قيادته مرة أخرى مفتاحا للحفاظ على قوة تحالفنا. أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي».



لاي تشينغ-تي رئيس تايوان

قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على منصة «إكس»: «خالص التهاني للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه. أنا واثق من أن الشراكة طويلة الأمد بين تايوان والولايات المتحدة، والتي بنيت على القيم والمصالح المشتركة، ستستمر كحجر زاوية للاستقرار الإقليمي وتؤدي إلى مزيد من الرخاء لنا جميعاً».



جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا

في منشور على موقع «إكس»، قدمت ميلوني أصدق تهانيها لترامب، وقالت «إن إيطاليا والولايات المتحدة يربطهما تحالف لا يتزعزع». وأضافت: «إنها رابطة استراتيجية، وأنا على يقين من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر».



بيدرو سانتشيث، رئيس الوزراء الإسباني

قال سانتشيث في منشور على «إكس»: «تهانينا لدونالد ترامب على فوزك وانتخابك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وعلى شراكة قوية عبر الأطلسي».



أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

«أهنئ بحرارة دونالد جيه ترامب على انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية. وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب مرة أخرى لدفع جدول أعمال قوي عبر الأطلسي».. «فلنعمل معا على إقامة شراكة عبر الأطلسي تستمر في تحقيق الأهداف المرجوة لمواطنينا. ملايين الوظائف والمليارات من التجارة والاستثمار على جانبي الأطلسي تعتمد على ديناميكية واستقرار علاقتنا الاقتصادية».





لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: «أهنئ الرئيس دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات وعودته إلى رئاسة الولايات المتحدة». وأضاف: «الديمقراطية هي صوت الشعب ويجب احترامها دائماً. يحتاج العالم إلى الحوار والعمل المشترك لتحقيق المزيد من السلام والتنمية والازدهار. أتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح».

سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا: «أتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة والمفيدة للطرفين بين بلدينا في جميع مجالات تعاوننا». وأضاف: «في الساحة العالمية، نتطلع إلى رئاستنا لمجموعة العشرين في عام 2025، حيث سنعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة التي ستخلفنا في رئاسة المجموعة في عام 2026».



أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا

«انتخاب رئيس الولايات المتحدة يشكل دائماً لحظة مهمة بالنسبة للعالم، ولمنطقتنا، ولأستراليا».. «لعبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة دوراً قيادياً في استقرار وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. وستسعى أستراليا جاهدة إلى تعزيز التعاون بين بلدينا في المنطقة».



فرديناند ماركوس جونيور، رئيس الفلبين

«فاز الرئيس ترامب، وانتصر الشعب الأميركي، وأنا أهنئهم على انتصارهم في عملية أظهرت للعالم قوة القيم الأميركية».. «التقيت شخصياً بالرئيس ترامب عندما كنت شابا، لذا فأنا أعلم أن قيادته القوية ستؤدي إلى مستقبل أفضل لنا جميعاً».



هون مانيت رئيس وزراء كمبوديا

قال رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت: «هذا النصر العظيم هو شهادة حقيقية على الثقة التي يضعها الشعب الأميركي في قيادتكم».

وأضاف: «في ظل قيادتكم الحكيمة، أنا على ثقة من أن الدور الذي لا غنى عنه للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار سيتوسع بشكل أكبر».



أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا

كتب أبي على «إكس»: «تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزك في الانتخابات وعودتك. أتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقة بين بلدينا خلال فترة ولايتك».



دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي

قال توسك على منصة «إكس»: «تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات. أتطلع إلى تعاوننا من أجل مصلحة الأمتين الأميركية والبولندية».

يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية

«تهانينا لدونالد ترامب. تحت قيادتك القوية سوف يشرق مستقبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وستصبح أميركا أكثر إشراقاً. أتطلع إلى العمل معك عن كثب».



خافيير ميلي رئيس الأرجنتين

«تهانينا على فوزك الانتخابي الهائل.. الآن اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. أنت تعلم أنك يمكنك الاعتماد على الأرجنتين للقيام بمهمتك».



ديك شوف، رئيس الوزراء الهولندي

كتب على «إكس»: «تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. الولايات المتحدة حليف مهم لهولندا، سواء على المستوى الثنائي أو في السياقات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي. أتطلع إلى تعاوننا الوثيق بشأن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وهولندا».



شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان

قال شريف على موقع «إكس»: «أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه التاريخي بولاية ثانية! وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة القادمة لتعزيز وتوسيع الشراكة بين باكستان والولايات المتحدة».



كارل نيهامر، المستشار النمساوي

«تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات. الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للنمسا. نتطلع إلى توسيع وتعزيز علاقاتنا عبر الأطلسي لمواجهة التحديات العالمية بنجاح معاً».



فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري

كتب على «إكس»: «أكبر عودة في تاريخ السياسة الأميركية! تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الهائل. إنه نصر يحتاج إليه العالم بشدة!».



بيتر فيالا، رئيس وزراء التشيك

كتب على «إكس»: «تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. هدفنا المشترك هو ضمان بقاء العلاقات بين بلدينا على أعلى مستوى، على الرغم من التغييرات في الإدارة، وأن نستمر في تطويرها لصالح مواطنينا».









