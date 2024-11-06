قادة العالم يهنئون ترامب

حسين الطنيجي (واشنطن)

هنأ قادة الدول العربية والأوروبية، ورؤساء الحكومات، وكذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الجمهوري دونالد ترامب، الذي أعلن تحقيقه فوزاً تاريخياً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معربين عن تطلعاتهم لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون البناء.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيدين بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تهنئة إلى دونالد ترامب، قائلاً في رسالة عبر منصة «إكس» إنه يتطلع إلى العمل معاً مرة أخرى لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

كما هنّا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرشح الحزب الجمهوري، معرباً عن تطلعه للعمل سوياً على إحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.

وهنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دونالد ترامب، متطلعاً إلى العمل لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة.

من جهته، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترامب، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة الجديدة.

كما توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بالتهنئة إلى الرئيس ترامب.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس دونالد ترامب بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، آملاً أن يدعم «التطلعات المشروعة» للشعب الفلسطيني.

فيما، أبدت الصين أملها في «تعايش سلمي» مع الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري «سنواصل مقاربة العلاقات الصينية الأميركية وإدارتها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون للمنفعة المشتركة».

وهنأ رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مبدياً رغبته في الارتقاء بالتحالف بين البلدين «إلى قمم جديدة».

ووجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «تهانيه القلبية» إلى صديقه دونالد ترامب على «انتصاره الانتخابي التاريخي».

في غضون ذلك، أعربت حكومة طالبان في أفغانستان عن أملها في فصل جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة إثر انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة.

كما رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتخاب «صديقه» رئيساً للولايات المتحدة.

كما هنأت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وأيرلندا واليونان وهولندا والسويد وكندا والبرازيل وإسرائيل وليتوانيا وكوسوفو، ترامب، معربة عن مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية، والعمل معاً بشأن القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تهانيها الحارة إلى دونالد ترامب، مجددة تأكيد أهمية الشراكة بين الشعبين الأوروبي والأميركي.

وحذا حذوها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلاً: إن «الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى مواصلة تعاونه البناء» مع الولايات المتحدة مذكّراً بالعلاقة التاريخية بين واشنطن وبروكسل.

كما هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب، واعداً بالحفاظ على وحدة الحلف.

وقال روته في بيان «قيادته ستكون مجدداً أساسية لإبقاء تحالفنا قوياً» مضيفاً «أتطلع إلى العمل معه مجدداً لنشر السلام، عبر تعزيز حلف شمال الأطلسي».



سلام عادل

قال الكرملين إنه سيحكم على رئاسة دونالد ترامب الجديدة بناء على «أفعاله»، موضحاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئته، وقالت الخارجية الروسية في بيان: إن «روسيا ستعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لكنها ستجتهد لتحقيق كل أهدافها المحددة في أوكرانيا، مشددة على أن شروطنا تبقى دون تغيير وهي معروفة جداً في واشنطن»، فيما هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس المنتخب، مبدياً أمله أن يساعد انتخابه أوكرانيا في تحقيق سلام عادل.