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أنصار ترامب في فلوريدا يحتفلون «بالفوز التاريخي»

أنصار ترامب يحتفلون بالنصر (أ ف ب)
7 نوفمبر 2024 01:35

كارولين معيني (فلوريدا)

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احتشد المئات من أنصار دونالد ترامب في فلوريدا، منهم كثيرون اعتمروا قبعات كتب عليه شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، للاحتفاء ببطلهم الذي أتى للإعلان عن «فوز سياسي لم تشهده الولايات المتحدة من قبل».
وفي مركز المؤتمرات في بالم بيتش، بالقرب من منتجع مارالاغو التابع للملياردير الجمهوري، صفّق رجال ببزّات رسمية ونساء بفساتين سهرة من كلّ الأعمار لترامب الذي اعتلى مع أفراد من عائلته المنصّة المزدانة بصفّ من الأعلام الأميركية هاتفين بالاسم المختصر للولايات المتحدة الأميركية «يو إس إيه».
ويقول تيد سارانفيس، البالغ 68 عاماً: إنه لأمر رائع... ليس لأميركا فحسب بل أيضاً للعالم أجمع.
وقبل أن يحضر الملياردير الأميركي، خيّمت أجواء من البهجة على ويست بالم بيتش، حيث علت صيحات الفرح والضحكات فيما كانت الإعلانات عن الفوز بثلاث ولايات رئيسية هي كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وجورجيا تتوالى.
وقالت الخمسينية جو آن بولي كالفو: إن «الوضع أشبه بما كان عليه الحال في 2016، نحن على طريق النصر ويحدوني التفاؤل ودونالد ترامب هو بالضبط ما تحتاجه أميركا».

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