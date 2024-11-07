هاريس تتعهد مساعدة ترامب بعد فوزه الكبير

تعهّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، انتقالا سلميا للسلطة إلى دونالد ترامب بعد الفوز الكبير الذي حقّقه المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض.

وقالت المرشحة الديموقراطية في خطاب الإقرار بالهزيمة "يجب علينا أن نتقبّل نتائج هذه الانتخابات. في وقت سابق اليوم، تحدّثت إلى الرئيس المنتخب ترامب وهنّأته بفوزه".

وأضافت في الخطاب الذي ألقته أمام حشد من أنصارها في جامعة هوارد التي تخرجت منها بواشنطن "لقد أبلغته أيضا أنّنا سنساعده وفريقه في المرحلة الانتقالية، وأنّنا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".

واتفق ترامب وهاريس على "أهمية توحيد" الولايات المتحدة وذلك في اتصال هاتفي بينهما الأربعاء، أقرّت فيه نائبة الرئيس بهزيمتها.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن شونغ في بيان إنّ "الرئيس ترامب شكر نائبة الرئيس هاريس على تصميمها واحترافيتها ومثابرتها طوال فترة الحملة الانتخابية، واتفقا على أهمية توحيد البلاد".

وحقق ترامب انتصارا كاسحا، إذ فاز في الولايات المتأرجحة من جورجيا إلى بنسلفانيا مرورا بويسكونسن ليقضي بذلك على آمال هاريس، قبل أن تعطيه ميشيغان، معقل الديموقراطيين السابق، الدفع النهائي.

وفي انتظار نتائج ثلاث ولايات، باتت في حوزة الجمهوري أصوات 294 من كبار الناخبين مقابل 223 لمنافسته، متجاوزا بذلك وبفارق كبير عتبة الـ 270 صوتا المطلوبة للفوز في الانتخابات التي تجري بنظام الاقتراع غير المباشر.