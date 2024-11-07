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2024 سيكون أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

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7 نوفمبر 2024 08:06

قالت الوكالة الأوروبية للمناخ إن عام 2024 سيكون على الأرجح أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق. وللمرة الأولى، وصلت درجة حرارة الكرة الأرضية هذا العام إلى أكثر من 5ر1 درجة مئوية (7ر2 درجة فهرنهايت) مقارنة بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية، حسبما قالت وكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس اليوم الخميس.

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وقال كارلو بوونتيمبو، مدير كوبرنيكوس: "أعتقد أن هذه الطبيعة القاسية للاحترار هي ما يثير القلق". وأضاف بونتيمبو إن البيانات تظهر بوضوح أن الكوكب لم يكن ليشهد مثل هذه السلسلة الطويلة من درجات الحرارة القياسية دون الزيادة المستمرة للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي التي تقود الاحتباس الحراري.

المصدر: وكالات
الاحتباس الحراري
درجات الحرارة
المناخ
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