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الإعصار "رافائيل" يخلف أضراراً في كوبا

أضرار خلفها الإعصار "رافائيل" غرب هافانا بكوبا
7 نوفمبر 2024 07:52

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا بعدما اجتاح الإعصار رافائيل الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

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وضرب الإعصار العاصمة التي يقطنها نحو مليوني نسمة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة.
وقالت شبكة الكهرباء إن الرياح العاتية تسببت في انهيار نظام الربط الكهربائي في الجزيرة. وذكر التلفزيون المحلي أن جميع سكان كوبا البالغ عددهم 10 ملايين أصبحوا بلا كهرباء، في ثاني واقعة من نوعها في أقل من شهر.
وكان رافائيل إعصارا من الفئة الأولى قبل أن يزداد قوة في أقل من 24 ساعة ليتحول إلى الفئة الثالثة عندما ضرب ساحل كوبا الجنوبي الغربي.

المصدر: وكالات
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