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جو بايدن يتوجّه بكلمة إلى الأمة استعداداً للمرحلة الانتقالية

جو بايدن يتوجّه بكلمة إلى الأمة استعداداً للمرحلة الانتقالية
7 نوفمبر 2024 14:12

يتوجّه جو بايدن بكلمة إلى الأمة الخميس، استعداداً للمرحلة الانتقالية التي تستمر حتى 20 يناير مع ألد أعدائه السياسيين، الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي فاز على كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض.
وفي ترتيب ربما لم يتوقّعه، سيلقي الرئيس المنتهية ولايته والذي ترك منصبه في يوليو لنائبته من أجل تمثيل الديموقراطيين، كلمة عند الساعة 11,00 صباحاً (16,00 ت غ) من البيت الأبيض.
وبحسب الرئاسة الأميركية، من المقرّر أن «يتحدث عن نتائج الانتخابات والمرحلة الانتقالية» مع الإدارة الجمهورية المقبلة.
وتلقى ترامب التهنئة من جو بايدن الذي هزمه في نوفمبر 2020، ومن باراك أوباما (2009-2017) الذي خلفه، ومن كامالا هاريس التي اعترفت بهزيمتها الأربعاء.
ودعا بايدن الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض في تاريخ غير محدّد.

 

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المصدر: آ ف ب
جو بايدن
الانتخابات الأميركية
دونالد ترامب
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