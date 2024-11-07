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إعصار "ينشينج" يضرب الفلبين

أرشيفية
7 نوفمبر 2024 15:48

ضرب إعصار قوي منطقة بشمال الفلبين اليوم الخميس، حيث يتم إجلاء الآلاف من الأشخاص في المنطقة التي مازالت تتعافى من هبوب عواصف متعاقبة منذ عدة أسابيع.


ويعد إعصار ينشينج الاعصار الـ13 الذي يضرب الفلبين هذا الموسم.

وعاد عشرات الآلاف من سكان القرى إلى أماكن الإيواء الطارئة، كما تم وضع فرق مكافحة الكوارث في وضع الاستعداد في كاجايان وأقاليم أخرى بشمال البلاد، تقع على المسار المتوقع للإعصار.

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 وقد ضرب الإعصار بلدة سانتا انا في إقليم كاجايان بعد ظهر اليوم.

 ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويذكر أن إعصاري ترامي وكونج ري ضربا شمال الفلبين خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل 151 شخصاً على الأقل وإلحاق الضرر بنحو 9 ملايين شخص. 

المصدر: وكالات
الفلبين
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