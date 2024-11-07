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آلاف الأشخاص في الملاجئ بالفلبين مع اقتراب إعصار جديد

آلاف الأشخاص في الملاجئ في الفلبين مع اقتراب إعصار جديد
7 نوفمبر 2024 15:30

انتقل آلاف الأشخاص في الفلبين إلى ملاجئ مؤقتة مع اقتراب إعصار جديد، بعد أيام على مقتل نحو 100 شخص في إعصار وعاصفة أخرى، بحسب ما أكدت السلطات المحلية الخميس.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في الفلبين أن يصل الإعصار يينشينغ إلى اليابسة الخميس أو في وقت مبكر الجمعة مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 175 كيلومتراً في الساعة، وأن يمر عبر مقاطعة كاغايان في شمال جزيرة لوزون التي تضم حوالي 1,3 مليون نسمة.
وقال المسؤول في مجال الإغاثة في المنطقة رويلي رابسينغ لوكالة فرانس برس إن 17 ألف شخص على الأقل من سكان المناطق الساحلية في المقاطعة انتقلوا إلى ملاجئ موقتة الأربعاء لحماية أنفسهم من فيضانات محتملة بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة.
وأضاف، «أتوقع وصول أشخاص آخرين، تم إجلاؤهم لأن عملية الإجلاء جارية» في مناطق عدة.
من جهته، أكد المسؤول في مجال الإغاثة راندي نيكولا أن عناصر الإنقاذ في مقاطعة إيلوكوس نورتي المجاورة، في حالة تأهب لدعم الشرطة المحلية وعناصر الإطفاء والجيش في عمليات الإنقاذ.
إلى ذلك، قال ألدرين أغماتا، وهو مسؤول آخر في مجال الإغاثة، إنه تم إيواء 500 شخص بشكل وقائي في إقليم أباياو المجاور.
وأغلقت المدارس في العديد من المناطق في شمال الفلبين، ووضع الرئيس فرديناند ماركوس الوكالات الحكومية في حالة جاهزية قصوى لتقديم مساعدات فورية إذا لزم الأمر.
وفي أكتوبر، تسببت العاصفة الاستوائية ترامي، ثم الإعصار القوي كونغ-ري بمقتل 158 شخصاً على الأقل في الفلبين، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

 

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