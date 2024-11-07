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إجلاء الآلاف جنوب كاليفورنيا جراء حريق هائل

إجلاء الآلاف جنوب كاليفورنيا جراء حريق هائل
7 نوفمبر 2024 15:33

اجتاح حريق هائل يتحرك بسرعة ناتج عن الرياح العاتية، شمال غرب لوس أنجلوس بجنوب كاليفورنيا لليوم الثاني اليوم الخميس، بعدما دمر عشرات المنازل، وأجبر الآلاف من السكان على الفرار عندما زاد حجمه في غضون ساعات قليلة فقط.
 وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسام، في بيان، إن الحريق الهائل المسمى «ماونتن فاير» أدى إلى صدور أوامر بالإجلاء أمس الأربعاء، لأكثر من عشرة آلاف شخص، حيث هدد 3500 مبنى في الضواحي والمزارع والمناطق الزراعية حول كاماريلو. 
وأفادت إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا بأنه لم يتم احتواء النيران مطلقا حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء. 
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن تحذيراً من مستوى العلم الأحمر، الذي يشير إلى خطر حريق هائل، سوف يظل قائماً حتى السادسة مساء.
 وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تتراجع شدة الرياح بشكل كبير بحلول مساء اليوم الخميس.
 ويتأجج ماونتن فاير في منطقة شهدت بعض أكثر الحرائق فتكاً في كاليفورنيا على مدار السنين. 
وارتفع عمود كثيف من الدخان مئات الأقدام في السماء، مغطيا أحياء بأكملها مما تسبب في تعتيم الرؤية أمام رجال الإطفاء والنازحين.

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