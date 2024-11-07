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إسبانيا: ضبط 13 طناً من الكوكايين في شحنة موز

إسبانيا: ضبط 13 طناً من الكوكايين في شحنة موز
7 نوفمبر 2024 16:25

 ضبطت السلطات في إسبانيا 13 طناً (13 ألف كيلوجرام) من مخدر الكوكايين مخبأة في حاوية شحن تبدو مليئة بالموز، فيما وصف بأنه أكبر عملية لمكافحة المخدرات في تاريخ البلاد.
 وقالت الشرطة الإسبانية في بيان، أمس الأربعاء، إن المسؤولين عثروا على قطع من المخدرات مخبأة خلف الفاكهة على متن سفينة في ميناء ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) جنوبي إسبانيا. 
وكانت السفينة أبحرت من جواياكيل في الإكوادور. وتم تنفيذ العملية الشهر الماضي، بالتعاون مع شرطة الإكوادور، وأسفرت عن خمس عمليات مداهمة، واعتقال شخص واحد. 
وكانت شركة التصدير الإكوادورية مدرجة على سجلات الشرطة والجمارك بسبب تاريخها في «الاتجار غير المشروع»، بحسب ما ذكرته الشرطة، التي تبحث حاليا عن اثنين من مديري الشركة. 

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