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ماكرون يوجه نداء إلى أوروبا بشأن الأمن

ماكرون (وسط الصورة) خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست عاصمة المجر
7 نوفمبر 2024 18:28

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في أن الأوروبيين يجب ألا "يفوضوا للأبد" أمنهم للأميركيين، وعليهم "الدفاع" على نطاق أوسع عن "مصالحهم".
وقال ماكرون، في مستهل قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست عاصمة المجر "هذه لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين. السؤال المطروح علينا في الأساس هو: هل نريد أن نقرأ التاريخ كما يكتبه الآخرون؟ أم أننا نريد أن نكتب التاريخ؟ أعتقد شخصيا أن لدينا القدرة على كتابته".
وذكّر الرئيس الفرنسي أنه هنأ، في اليوم السابق، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب "الذي كان بعضنا حول هذه الطاولة يعرفه، قبل أربع سنوات".
وأضاف "لقد انتخبه الشعب الأميركي وسيدافع عن مصالح الأميركيين وهذا أمر مشروع وجيد. والسؤال هو هل نحن مستعدون للدفاع عن مصالح الأوروبيين؟".
وتابع "أعتقد أن هذه هي أولويتنا. يجب ألا نعول على (التحالف) +عبر الأطلسي+ وهو أمر ساذج، ولا التشكيك في تحالفاتنا، ولا التعويل على قومية ضيقة لن تسمح لنا برفع التحدي في مواجهة الصين والولايات المتحدة الأميركية".
وتابع الرئيس الفرنسي "بالنسبة لي، الأمر بسيط. العالم يتكون من آكلي الأعشاب وآكلي اللحوم. إذا قررنا أن نبقى آكلي أعشاب، فسوف ينتصر آكلو اللحوم وسنكون سوقا لهم"، مستعملا هذه الاستعارة لحث الأوروبيين أن يكونوا "على الأقل" من "آكلي الأعشاب واللحوم".
واختتم ماكرون كلامه قائلا "لا أريد أن أكون عدوانيا، أريد فقط أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا في كل من هذه الملفات". 

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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