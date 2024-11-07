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الكرملين: نتذكر كلام ترامب عن السلام في أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
7 نوفمبر 2024 20:14

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن قيادة روسيا تتذكر كلمات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن محاولة حل الأزمة في أوكرانيا، حتى لو كان يبالغ في السرعة التي يمكنه بها فعل ذلك.
وأضاف بيسكوف للصحفيين "إذا كانت الإدارة الجديدة ستسعى إلى السلام، لا إلى مواصلة الحرب، فستكون أفضل بالمقارنة بالإدارة السابقة".
وعند سؤاله عن تحذير كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأكل ترامب على الغداء، قال بيسكوف ضاحكا "بوتين لا يأكل الناس".
كانت الرئاسة الروسية (الكرملين) أكدت، أمس الأربعاء، أنها ستحكم على ترامب على أساس أفعاله.
وأوضح الناطق باسم الكرملين "سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة".

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