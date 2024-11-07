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بايدن يلقي أول خطاب بعد فوز ترامب بالرئاسة

الرئيس الأميركي جو بايدن
7 نوفمبر 2024 21:59

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بانتقال سلمي للسلطة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة وحث الأميركيين على "تهدئة" الأجواء.
وأضاف بايدن، في خطاب إلى الأميركيين ألقاه من حديقة الورود في البيت الأبيض "لا يمكنكم أن تحبوا بلدكم فقط حينما تفوزون. لا يمكنكم أن تحبوا جيرانكم فقط إذا كنتم على وفاق. ومن الأمور التي نأمل أن نتمكن من القيام بها، بغض النظر عمن منحتم صوتكم له، هو ألا ننظر لبعضنا كخصوم، بل كرفاق أميركيين. هدئوا الأجواء".
ومضى يقول "لقد خسرنا هذه المعركة. لكنّ أميركا، التي تحلمون بها، تطالبكم بالنهوض من جديد". 
وتابع "آمل أيضا أن نكف عن التساؤل بشأن نزاهة النظام الانتخابي الأميركي. إنه يتسم بالصدق والعدل والشفافية. يمكن الوثوق به، في الفوز أو الخسارة".
وأكد بايدن "تحدثت مع ترامب وأكدت له أن الإدارة ستعمل مع فريقه".
وأوضح الرئيس الأميركي أنه تحدث إلى نائبته كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابابت الرئاسية، مضيفا "يجب أن تكون فخورة بحملتها".

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