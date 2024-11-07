بوتين يحذّر: هناك صراع لتشكيل نظام عالمي جديد

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ما قال إنها مساع لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده في أوكرانيا، مؤكدا وجود صراع لتشكيل نظام عالمي جديد مع تداعي عصر ما بعد الحرب الباردة .

وأضاف بوتين في "منتدى فالداي للحوار" المنعقد في منتجع سوتشي على البحر الأسود، بعد يوم من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، "وصلنا إلى حد خطير"، مؤكدا أن "البنية السابقة للعالم تختفي بشكل لا رجعة فيه، بوسعنا القول إنها اختفت بالفعل، ويدور صراع جدي لا رجعة فيه لتشكيل بنية جديدة".

ومضى قائلا إن "دعوات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، تظهر نزعة مفرطة للمغامرة".

وقال إن الغرب سعى إلى تصوير روسيا كقوة مهزومة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، ووصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه عفا عليه الزمن.

وأضاف أن روسيا لا تعتبر الحضارة الغربية عدوا رغم محاولات عزل موسكو.

وتابع أن العالم يتغير على أي حال وأن العديد من الدول القوية لا تريد عزل روسيا.

وأكد أن "العالم يحتاج إلى روسيا ولا يمكن لأي قرارات من قادة في واشنطن أو بروكسل أن تغير ذلك".

وأوضح الرئيس الروسي أنه لا جدوى من محاولات الضغط على روسيا لكن موسكو مستعدة دائما للتفاوض.

وأضاف بوتين "لا جدوى من الضغط علينا. لكننا مستعدون دائما للتفاوض مع مراعاة المصالح المشروعة المتبادلة. لقد دعونا إلى هذا وندعو كل الأطراف لذلك".

ومضى قائلا إن البعض في الغرب يحلمون بعالم بدون روسيا لأنهم يسعون إلى الهيمنة على العالم لكن روسيا أوقفت مرارا أولئك الذين سعوا إلى الهيمنة العالمية.