بوتين يثني على تصرف ترامب عقب محاولة اغتياله الأولى

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن إعجابه بتصرف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو الماضي.

ووصف بوتين، ترامب بأنه رجل شجاع.

في 13 يوليو الماضي، تعرض ترامب لإطلاق نار بالقرب من مدينة بتلر، في ولاية بنسلفانيا.

وبعد إصابته في الأذن بطلق ناري أثناء تجمع انتخابي، رفع ترامب قبضته ودعا أنصاره إلى الكفاح بينما كان رجال الخدمة السرية يحملونه لإخراجه من الموقع.

وهنأ الرئيس الروسي، ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت هذا الأسبوع.

وأكد بوتين استعداده للتحدث مع ترامب لأن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.

وقال إن روسيا مستعدة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن.

وأوضح بوتين أنه يأمل في إصلاح العلاقات الروسية-الأميركية ذات يوم.