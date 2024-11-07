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البيت الأبيض: أميركا ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونيتسك
8 نوفمبر 2024 00:24

قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساعدات لأوكرانيا قبل انتقال السلطة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "لن يتغير هذا. سنعمل على زيادة المساعدات إلى أوكرانيا. نحن ندرك مدى أهمية ضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه".
وفي شأن الشرق الأوسط، أضحت جان بيير أن الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وكذلك مساعي التوصل إلى حل في لبنان قبل أن يترك منصبه.

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المصدر: وكالات
البيت الأبيض
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