الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفاتيكان: ترامب لا يملك «عصا سحرية» لحل النزاع في أوكرانيا

بييترو بارولين
8 نوفمبر 2024 01:35

الفاتيكان (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
انتخابات الرئاسة الأميركية
تابع التغطية كاملة

هنأ أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أمس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، متمنياً له «الحكمة» وآملاً أن يضع حداً للنزاعات، خصوصاً في أوكرانيا، حتى لو لم يكن يملك «عصا سحرية».
وقال الكاردينال الإيطالي للصحافيين على هامش مؤتمر في روما «نتمنى له الكثير من الحكمة لأنها الفضيلة الأساسية للزعماء وفقاً للكتاب المقدس».
ورداً على سؤال حول وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، قال بارولين: «نأمل، أعتقد أنه ليس لديه عصا سحرية لوضع حد للحرب، يتطلب الأمر الكثير من التواضع والاستعداد، والعمل لتحقيق المصالح العامة للإنسانية بدلاً من التركيز على مصالح فردية».
وأضاف «نأمل أن يتمكن فعلاً من أن يكون عنصر انفراج وتهدئة في النزاعات الحالية التي تمزق العالم».
ودعا بارولين ترامب إلى أن يكون «رئيساً لكل البلاد».

الفاتيكان
أوكرانيا
أميركا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
كامالا هاريس
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
ترامب خلال مخاطبة أنصاره في فلوريدا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
8 نوفمبر 2024
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
8 نوفمبر 2024
جو بايدن وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
8 نوفمبر 2024
شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
8 نوفمبر 2024
دمار جراء غارة إسرائيلية على بعلبك
الأخبار العالمية
100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف
8 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©