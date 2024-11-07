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الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب

شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
8 نوفمبر 2024 01:36

بكين (وكالات)

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إلى إدارة مناسبة للخلافات بين البلدين وللتعايش السلمي.
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصيني، إلى ترامب عقب انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
وأكد شي جين ضرورة أن يجد البلدان الطريق الصحيح للتوافق من أجل منفعتهما ومصلحة بقية العالم.
وأشار إلى أن التاريخ يثبت أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون في كثير من الحالات وتتضرران من المواجهة.
وقال: «آمل أن تعمل الصين والولايات المتحدة على تعزيز الحوار والتواصل على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وإدارة خلافاتهما بشكل مناسب وتوسيع تعاونهما بشكل يعود بالفائدة على الطرفين». 
وشدد على أن العلاقات المستقرة والقوية والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تصب في مصلحة البلدين.

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