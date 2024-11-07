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البنتاجون: الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ الأوامر القانونية

مبنى البنتاجون
8 نوفمبر 2024 01:35

واشنطن (الاتحاد)

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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مذكرة نُشرت أمس، إن وزارة الدفاع «البنتاجون» ملتزمة بانتقال منظم للسلطة إلى الإدارة القادمة لدونالد ترامب، وإن الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ كل الأوامر القانونية.
وفي مذكرة موجهة إلى القوات الأميركية أرسلت مساء أمس الأول، ونشرت أمس، قال أوستن: «الجيش الأميركي سيظل بعيداً أيضاً عن المعترك السياسي وحارساً لجمهوريتنا على أساس المبادئ والمهنية، وسيقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا محل التقدير الذين يعملون على توطيد أمننا».
وأضاف أوستن: «كما هو الحال دوماً، سيكون الجيش الأميركي مستعداً لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم، وطاعة جميع الأوامر القانونية من سلسلة القيادة المدنية».
وأضاف «أنتم الجيش الأميركي، أفضل قوة قتالية على وجه الأرض، وستواصلون الدفاع عن بلدنا ودستورنا وحقوق جميع مواطنينا».

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