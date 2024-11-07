الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف

دمار جراء غارة إسرائيلية على بعلبك
8 نوفمبر 2024 01:35

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
قتلى وجرحى بغارة على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وجه أكثر من 100 نائب لبناني نداءً عاجلاً أمس، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» من أجل حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية لا سيما في جنوب البلاد وشرقها.
وأورد النواب في رسالة وقعتها غالبية الكتل في البرلمان، موجهة إلى المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي: «نناشدكم ونلفت انتباهكم إلى ضرورة ملحة، هي حماية المواقع التاريخية في لبنان، لا سيما في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم المهمة التي تواجه خطراً كبيراً نتيجة تصاعد الفظائع، مع استهداف إسرائيل محيط مواقع تاريخية أبرزها قلعة بعلبك».
في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، ضرورة تعاون جميع القيادات اللبنانية من أجل مواجهة تداعيات الحرب.
جاء ذلك، خلال استقبال ميقاتي مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث استعرض معه التطورات الراهنة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. 
وقال ميقاتي خلال اللقاء إن «المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي».

اليونسكو
المواقع التاريخية
القصف الإسرائيلي
لبنان
لبنان وإسرائيل
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
البرلمان اللبناني
مجلس النواب اللبناني
إسرائيل
آخر الأخبار
ترامب خلال مخاطبة أنصاره في فلوريدا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
8 نوفمبر 2024
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
8 نوفمبر 2024
جو بايدن وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
8 نوفمبر 2024
شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
8 نوفمبر 2024
دمار جراء غارة إسرائيلية على بعلبك
الأخبار العالمية
100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف
8 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©