100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف

بيروت (الاتحاد)

وجه أكثر من 100 نائب لبناني نداءً عاجلاً أمس، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» من أجل حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية لا سيما في جنوب البلاد وشرقها.

وأورد النواب في رسالة وقعتها غالبية الكتل في البرلمان، موجهة إلى المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي: «نناشدكم ونلفت انتباهكم إلى ضرورة ملحة، هي حماية المواقع التاريخية في لبنان، لا سيما في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم المهمة التي تواجه خطراً كبيراً نتيجة تصاعد الفظائع، مع استهداف إسرائيل محيط مواقع تاريخية أبرزها قلعة بعلبك».

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، ضرورة تعاون جميع القيادات اللبنانية من أجل مواجهة تداعيات الحرب.

جاء ذلك، خلال استقبال ميقاتي مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث استعرض معه التطورات الراهنة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال ميقاتي خلال اللقاء إن «المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي».