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كوبا تستعيد الكهرباء تدريجياً بعد الإعصار "رافائيل"

كوبا تستعيد الكهرباء تدريجياً بعد الإعصار "رافائيل"
8 نوفمبر 2024 09:16

قالت السلطات الكوبية إنها بدأت استعادة الكهرباء في الجزء الشرقي من الجزيرة الخميس، بعد يوم من انهيار الشبكة بفعل الإعصار رافائيل.

وانهارت شبكة الكهرباء أول أمس الأربعاء، بعدما اجتاح رافائيل كوبا مصحوبا برياح تجاوزت سرعتها 185 كيلومترا، وأدى إلى تدمير المنازل واقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة هواتف.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إن الإعصار اتجه غرباً نحو خليج المكسيك ولم يعد يشكل خطراً مباشراً على الجزيرة.

من جهتها ذكرت وزارة المناجم والطاقة، أنها تحقق تقدماً في استعادة الكهرباء إلى أماكن في وسط كوبا وشرقها، لكنها نبهت إلى أن العملية ستكون أبطأ في الجزء الغربي من الجزيرة بسبب تأثره الشديد بالإعصار.

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وظلت العاصمة هافانا بلا كهرباء حتى وقت متأخر من أمس “الخميس”، ولم تحدد السلطات موعد استعادة الكهرباء فيها.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء أكثر من 220 ألف شخص من المناطق المنخفضة والمعرضة للخطر، قبل أن يعود معظمهم إلى منازلهم أمس، فيما لم يخلف الإعصار أي وفيات.

وأعلنت السلطات أن المسؤولين أعادوا فتح مطار هافانا، فيما ستظل المدارس حتى يوم "الاثنين" المقبل.

المصدر: وام
الفيضانات
إعصار
كوبا
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