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مصرع بحارين وفقدان 12 جراء غرق قارب قبالة سواحل كوريا

أرشيفية
8 نوفمبر 2024 11:02

خفر السواحل إن قارب صيد على متنه 27 بحاراً غرق قبالة جزيرة جيجو في جنوب جمهورية كوريا، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع بحارين اثنين، وفقدان 12 آخرين، فيما تم إنقاذ 15 بحاراً، مشيراً إلى أنه جاري البحث عن المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن خفر السواحل القول، إنه تلقى نداء استغاثة صباح اليوم " الجمعة"، من قارب صيد تغرق على بعد 24 كيلومتراً قبالة جزيرة بييانغ في جيجو.

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وقال البحارة، الذين تم إنقاذهم، إنهم كانوا ينقلون صيدهم إلى سفينة أخرى عندما انقلب القارب فجأة وبدأ في الغرق، وفقا لخفر السواحل، فيما أصبح القارب تحت المياه بالكامل الآن.

المصدر: وام
كوريا
قارب صيد
غرق قارب
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