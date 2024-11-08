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حريق غابات يلتهم 132 مبنى في كاليفورنيا

حريق غابات يلتهم 132 مبنى في كاليفورنيا
8 نوفمبر 2024 13:09

أعلن مسؤولون أن حريق غابات في كاليفورنيا الجنوبية أتى على 132 مبنى، أغلبها منازل، في أقل من يومين. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تهدأ الرياح العاتية. 
واندلع الحريق صباح أمس الأول الأربعاء في مقاطعة فينتورا، وسرعان ما امتد لمساحة نحو 83 كيلومتراً مربعاً،  بنسبة احتواء 5 %. 
ولم يتم بعد تحديد سبب اندلاع الحريق. وقال رئيس مقاطعة فينتورا، جيمس فريوف، أمس الخميس، إن عشرة أشخاص أصيبوا في الحريق، وإن أغلب الإصابات ناتجة عن استنشاق الدخان، أو جروح غير مهددة للحياة.
 وأفاد مسؤولو الإطفاء بتضرر 88 مبنى آخرين، دون تحديد ما إذا كانت احترقت أو تضررت بسبب الماء أو الدخام.
وكان حوالي 10 آلاف شخص مازالوا خاضعين لأوامر الإجلاء، يوم الخميس، فيما استمر حريق ماونتن فاير في تهديد نحو 3500 مبنى في الضواحي، والمزارع والمناطق الزراعية حول كاماريلو في فينتورا كاونتي.
 وقال مسؤولو الإطفاء بالمقاطعة إن فرق الإطفاء تعمل في أراضي شديدة الانحدار، ويركز الدعم من المروحيات القاذفة للمياه على حماية المنازل فوق سفوح التلال بطول الحافة الشمالية الشرقية للحريق، قرب مدينة سانتا بولا التي يقطنها أكثر من 30 ألف شخص. 

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المصدر: د ب أ
حريق غابات
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